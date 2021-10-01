Михаил Ведерников о противоковидных мерах: Нарушителей будут безоговорочно штрафовать

Нарушителей противоковидных ограничений в Псковской области будут безоговорочно штрафовать. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении в своем Instagram-аккаунте.

«Угроза локдауна – это очень серьёзная проблема. Каждый из вас знает действующие требования, правила поведения в общественных местах и транспорте. О них многократно были уведомлены работодатели, администрации торговых центров, владельцы предприятий», – отметил глава региона и добавил, что контрольным мероприятиям в этот раз будет уделено особое внимание.

По словам Михаила Ведерникова, на следующей неделе рейды и проверки будут проводиться всеми управлениями и комитетами. Фронт работ также усилят полиция и Роспотребнадзор.

«Нарушителей будут безоговорочно штрафовать. Риски очень высокие, и мы не имеем права сейчас действовать иначе – только дисциплина поможет нам оперативно выправить ситуацию», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что эпидемическая ситуация в Псковской области становится напряженной, а тенденция к росту числа заболевших обозначилась еще три недели назад. По его словам, этому способствовали возвращение отпускников, начало учебного года, большой пассажиропоток между Псковом, Санкт-Петербургом и Москвой, а также формирование новых коллективов в организациях.

«И самое главное – всё это при крайне низкой дисциплине в части соблюдения противовирусных ограничений. К сожалению, мы все расслабились», – подчеркнул глава региона.