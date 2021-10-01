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Общество / Здоровье

Отправить в отпуск или на удалёнку пожилых сотрудников рекомендовано псковским работодателям

1 октября 2021 года, 09:55

В связи с введением режима самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше в Псковской области работодателям рекомендовано предоставить пожилым сотрудникам отпуск или возможность работать дистанционно. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в еженедельном обращении в своем Instagram-аккаунте. Самоизоляция станет обязательной для псковичей от 65 лет с 4 октября.

Отправить в отпуск или на удалёнку пожилых сотрудников рекомендовано псковским работодателям

Фото: Дарья Хваткова

По словам губернатора, на данный момент в Псковской области не вакцинировались от коронавируса свыше 60 тысяч жителей региона пожилого возраста, тем самым оставаясь в зоне риска.

«Жаль вводить такое ограничение на фоне Дня пожилого человека, но сейчас принципиально важно сохранить жизнь и здоровье старшего поколения», – отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор сообщил, что с 4 по 10 октября отменяются все массовые и спортивные мероприятия, в том числе секции, кружки и тренировки, вводится запрет на проведение банкетов, закрываются детские игровые комнаты.

Кроме того, всем постояльцам санаториев и гостиниц Псковской области вновь придется при заселении предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

«Гостиничный фонд на октябрь в Псковской области практически полностью забронирован. В любой другой ситуации это была бы хорошая новость. Но сейчас эпидситуация требует от нас принять меры, чтобы туристический поток не способствовал росту заболеваемости» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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