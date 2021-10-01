До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 1 октября

1 октября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +10…+15 градусов и +1…+6 градусов – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в первый день октября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове день пройдет без осадков. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

В Великих Луках дождь не ожидается. Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. В ночное время температура воздуха будет держаться на отметке от +2 до +4 градусов.