Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 1 октября

1 октября 2021 года, 09:00

1 октября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +10…+15 градусов и +1…+6 градусов – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 1 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, в первый день октября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове день пройдет без осадков. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

В Великих Луках дождь не ожидается. Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. В ночное время температура воздуха будет держаться на отметке от +2 до +4 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще 173 человека заболели коронавирусом в Псковской области
При ухудшении эпидситуации в Псковской области могут закрыть бассейны и фитнес-центры
Несколько дорожных участков перекроют в Пскове на следующей неделе
Детские сады Пскова продолжат работать в обычном режиме
Губернатор призвал жителей Псковской области отринуть предрассудки и массово провакцинироваться
Михаил Ведерников о противоковидных мерах: Нарушителей будут безоговорочно штрафовать
Отправить в отпуск или на удалёнку пожилых сотрудников рекомендовано псковским работодателям
Новые противоковидные меры не отразятся на работе детсадов Псковской области
Почти 185 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Без паники!

Общество / Здоровье
1 октября 10:58

Без паники!
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями
Батареи – огонь

Общество / Коммуналка
25 сентября 18:47

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу