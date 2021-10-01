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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области

1 октября 2021 года, 08:30

Новый очаг коронавируса зафиксирован на маслосырзаводе «Порховский» в Порховском районе. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

На предприятии, как отмечается в сообщении, коронавирусная инфекция подтверждена у 14-ти сотрудников.

На данный момент в Псковской области активными остаются пять очагов: в ООО «Скангали», средней образовательной школе №1 в Невеле, в Идрицкой средней общеобразовательной школе, в Новоржевском доме-интернате и на маслосырзаводе «Порховский».

Ранее с контроля был снят очаг в Плюсском доме-интернате.

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