Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области

Новый очаг коронавируса зафиксирован на маслосырзаводе «Порховский» в Порховском районе. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

На предприятии, как отмечается в сообщении, коронавирусная инфекция подтверждена у 14-ти сотрудников.

На данный момент в Псковской области активными остаются пять очагов: в ООО «Скангали», средней образовательной школе №1 в Невеле, в Идрицкой средней общеобразовательной школе, в Новоржевском доме-интернате и на маслосырзаводе «Порховский».

Ранее с контроля был снят очаг в Плюсском доме-интернате.