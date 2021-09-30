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Экономика / Инвестиции

Торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки состоялось в Порховском районе

30 сентября 2021 года, 19:43

В деревне Полоное Порховского района официально открылась после модернизации первая сельская модельная библиотека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Обновление библиотеки стало частью реализуемого национального проекта «Культура».

Торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки состоялось в Порховском районе
Фото редакции газеты «Порховский вестник»

Участниками мероприятия стали представители региональной и муниципальной властей, работники учреждений культуры региона и читатели библиотеки.

Полонская библиотека находится в местном Доме культуры. Помещения здания были отремонтированы, после учреждение модернизировали. Вход в библиотеку и внутренние пространства адаптированы к пользованию маломобильными группами граждан.

В библиотеку закупили новую мебель, современное компьютерное и мультимедийное оборудование, подключили интернет. Все это позволит расширить круг проводимых мероприятий.

Всего на модернизацию библиотеки было выделено более 5 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Порховский район осмотрел обновленную библиотеку и положительно оценил проделываемые работы.

Недавно модельные библиотеки по нацпроекту открылась в Пскове и Печорском районе. До конца года модернизируют Великолукскую городскую библиотеку имени А. Гайдара и Дедовичскую поселковую библиотеку. В 2022 году модельными сделают Дновскую, Дедовичскую и Печорскую центральные районные библиотеки, а также детскую районную библиотеку Палкинской централизованной библиотечной системы.


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