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Общество

До +15 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 1 октября

30 сентября 2021 года, 18:52

1 октября в Псковской области воздух прогреется до +15 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +15 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 1 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 октября по Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Днем температура составит от +10 до +15 градусов, ночью – от +1 до +6. Ветер ожидается южных, юго-восточных направлений, 5-10 м/сек.

Атмосферное давление высокое.

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