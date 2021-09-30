До +15 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 1 октября

1 октября в Псковской области воздух прогреется до +15 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 октября по Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Днем температура составит от +10 до +15 градусов, ночью – от +1 до +6. Ветер ожидается южных, юго-восточных направлений, 5-10 м/сек.

Атмосферное давление высокое.