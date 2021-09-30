В Псковской области ужесточаются проверки соблюдения противоковидных мер

«От каждого руководителя комитета я жду подробный, предметный план возобновления проверок в курируемых сферах. И за это будет установлена личная ответственность», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, проверки коснутся соблюдения противовирусных ограничений, достижения показателей обязательной вакцинации категорий, затронутых постановлением Роспотребнадзора.

Губернатор также обратил внимание на формат проходящих проверок. В пример, он привел сюжет по телевидению, где в транспорте представители комитета заходят и просят достать маски из карманов. Михаил Ведерников подчеркнул, что никаких предупреждений быть не должно, за нарушение ограничительных мер есть штрафы.

Он отметил, что это в равной степени касается и пассажиров общественного транспорта без масок, и администраций торговых центров, в которых отпускают товары покупателям без масок. Михаил Ведерников заметил, что для торговых точек штраф составляют до полумиллиона рублей.

«Либо мы научимся оперативно реагировать, либо мы будем сваливаться в самый худший сценарий», – заявил Михаил Ведерников.

Губернатор также поручил проверить ход вакцинации сотрудников организаций, подлежащих ей в обязательном порядке по решению Роспотребнадзора.

«Особое внимание нужно уделить школам и университетам», – подчеркнул губернатор. По его словам, в Псковской области много случаев заболевания детей и подростков. Большинство из них переносят коронавирус в лёгкой форме, но являются распространителями болезни.

«Эпидситуацию в сфере образования усугубляет распространение ОРВИ-инфекций – некоторые учреждения вынуждены были на несколько дней уйти на карантин», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также попросил усилить контрольные функции, рейды и проверки со стороны Роспотребнадзора.