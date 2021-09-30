Псковский, Себежский, Пушкиногорский и Палкинский районы названы лидерами по вакцинации от COVID-19

Высокие результаты по вакцинации в Псковском (привито 75%), Себежском (привит 61%), Пушкиногорском и Палкинском ( привито по 55%) районах отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, передает корреспондент «Псковской правды».

«Это хорошие показатели, которые говорят о грамотной работе руководства районов и эффективности местных учреждений здравоохранения, а главное правильной работе с населением», –подчеркнул глава региона.

Однако, по словам Михаила Ведерникова, такие показатели далеко не везде. В Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах, например, вакцинация ниже 33% от плана, что является очень низким показателем и сказывается на эпидлобстановке. Губернатор также подчеркнул, что в ряде учреждений образования и здравоохранения не достигнуты необходимые показатели, которые были утверждены Роспотребнадзором.

Михаил Ведерников также отметил, что эпидобстановку по коронавирусу усложняет значительное снижение активности прививочной кампании от заболевания.

В июле, подчеркнул губернатор, удельный темп вакцинации в Псковской области достигал 300 и выше прививок на 100 тыс. населения в сутки, в то время, как сейчас этот показатель ниже 100.

«Конечно, благодаря поддержке Роспотребнадзора и федерального оперштаба нам удалось привить наиболее уязвимые профессии. Я говорю о педагогах, медиках, об остальных обязательных категориях», – сообщил Михаил Ведерников. В частности привиты 80% педагогов, 75% медиков, 70% остальных категорий.

Глава региона также подчеркнул, что для победы над коронавирусом вакцинация должна быть массовой.

«У нас не должно быть исключений, из-за которых возникают резервуары для сохранения и распространения коронавируса. Таким путём мы пандемию не победим, и от ограничений не избавимся. Нужно оперативно менять подходы», – подытожил губернатор