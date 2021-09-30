Губернатор Псковской области: Эпидситуация говорит о начале новой волны коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, что, исходя из эпидобстановки в регионе и в целом по стране, началась четвёртая волна коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, заболеваемость растёт высокими темпами. Рост во вторую неделю сентября составил 6,5%, в третью – 16%, в четвёртую – 31,6%.



Эпидситуация в Псковской области становится крайне напряжённой, подчеркнул губернатор. Он отметил, что часть мер по ужесточению действующих ограничений принимается «прямо с колёс».

Михаил Ведерников добавил, что возвращение жёстких ограничений проходит в целом ряде регионов. Только за последние две недели в двух регионах ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий, в четырёх - школьники переведены на дистанционное обучение, в некоторых - закрываются фуд-корты.