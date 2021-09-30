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Общество / Здоровье

Губернатор Псковской области: Эпидситуация говорит о начале новой волны коронавируса

30 сентября 2021 года, 16:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, что, исходя из эпидобстановки в регионе и в целом по стране, началась четвёртая волна коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, заболеваемость растёт высокими темпами. Рост во вторую неделю сентября составил 6,5%, в третью – 16%, в четвёртую – 31,6%.

 Эпидситуация в Псковской области  становится крайне напряжённой, подчеркнул губернатор. Он отметил, что часть мер по ужесточению действующих ограничений принимается «прямо с колёс».

Михаил Ведерников добавил, что  возвращение жёстких ограничений проходит в целом ряде регионов.  Только за последние две недели в двух регионах ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий, в четырёх - школьники переведены на дистанционное обучение, в некоторых - закрываются фуд-корты.

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