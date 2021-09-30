Московские медики будут проводить занятия с псковскими пенсионерами

7 и 8 октября московские медики приедут в Псковскую область, чтобы провести лекцию пенсионерам. Об этом сообщила заместитель главы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 сентября.

Пенсионеры смогут посетить занятия с московскими специалистами благодаря проекту «Школа пожилого пациента», который появится в регионе.

Как сообщает Светлана Мельничук, региональное отделение Союза пенсионеров России и российский геронтологический центр договорились о совместной работе по вопросам геронтологии.

По утверждению заместителя главы Псковского отделения Союза пенсионеров, в случае, если октябрьские лекции будут иметь успех, раз в месяц медицинские работники будут приезжать для занятий и отбора пациентов в Москву для последующего лечения.

Светлана Мельничук также назвала самые востребованные программы в Университете третьего возраста. В число популярных вошли такие новые направления, как музыкальный лекторий и правоведение. Популярными также являются психология, история, ландшафтный дизайн, здоровье и долголетие, компьютерная грамотность.

«Мы не учим премудростям, мы учим азам, просвещаем, а дальше, если нужно заниматься углубленно, пусть занимаются со специалистами», – объяснила Светлана Мельничук.

По словам спикера, пожилые люди также интересуются историей родного края, театром, музеями, социальным туризмом.