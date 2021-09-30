Михаил Ведерников предложил Наталье Тудаковой должность в администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил депутату Псковского областного Собрания шестого созыва Наталье Тудаковой занять должность заместителя председателя регионального Комитета по труду и занятости. Об этом глава региона сообщил в своём профиле в Instagram.

Михаил Ведерников назвал Наталью Тудакову компетентным и высокопрофессиональный экспертом. По его словам, она обладает большим опытом в защите интересов жителей региона. «Её активная и успешная работа в шестом созыве Псковского областного Собрания депутатов является тому прямым подтверждением», – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, в роли депутата Наталья Тудакова была автором и инициатором целого ряда созидательных инициатив, доведенных общими усилиями до реального результата.

Наталья Викторовна Тудакова родилась в Острове 29 июля 1979 года. В 2000 году окончила Псковский колледж строительства и экономики, в 2003 году — Санкт-Петербургский Государственный технический университет, в 2011 году - Северо-Западную академию государственной службы в Пскове. Работала в ЗАО «ТЕКО-ТЕРМИНАЛ», была бухгалтером в Псковском региональном отделении «Российской партии ЖИЗНИ». С 2007 года входит в руководящий состав регионального отделения партии «Справедливая Россия». От этого политического объединения дважды избиралась в Псковское областное Собрание депутатов — в 2011-и и в 2016-м годах.