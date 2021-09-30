Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Михаил Ведерников предложил Наталье Тудаковой должность в администрации Псковской области

30 сентября 2021 года, 15:31

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил депутату Псковского областного Собрания шестого созыва Наталье Тудаковой занять должность заместителя председателя регионального Комитета по труду и занятости. Об этом глава региона сообщил в своём профиле в Instagram.

Михаил Ведерников предложил Наталье Тудаковой должность в администрации Псковской области
Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников назвал Наталью Тудакову компетентным и высокопрофессиональный экспертом. По его словам, она обладает большим опытом в защите интересов жителей региона. «Её активная и успешная работа в шестом созыве Псковского областного Собрания депутатов является тому прямым подтверждением», – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, в роли депутата Наталья Тудакова была автором и инициатором целого ряда созидательных инициатив, доведенных общими усилиями до реального результата.

Наталья Викторовна Тудакова родилась в Острове 29 июля 1979 года. В 2000 году окончила Псковский колледж строительства и экономики, в 2003 году — Санкт-Петербургский Государственный технический университет, в 2011 году - Северо-Западную академию государственной службы в Пскове. Работала в ЗАО «ТЕКО-ТЕРМИНАЛ», была бухгалтером в Псковском региональном отделении «Российской партии ЖИЗНИ». С 2007 года входит в руководящий состав регионального отделения партии «Справедливая Россия». От этого политического объединения дважды избиралась в Псковское областное Собрание депутатов — в 2011-и и в 2016-м годах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +15 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 1 октября
С 4 по 10 октября массовые мероприятия в Псковской области отменяются
Режим самоизоляции вводится в Псковской области для людей старше 65 лет
В Псковской области ужесточаются проверки соблюдения противоковидных мер
Школы 14 муниципалитетов Псковской области уходят на дистанционное обучение
Псковский, Себежский, Пушкиногорский и Палкинский районы названы лидерами по вакцинации от COVID-19
Губернатор Псковской области: Эпидситуация говорит о начале новой волны коронавируса
Московские медики будут проводить занятия с псковскими пенсионерами
Псковская область на 100% выполнила установленную норму весеннего призыва 2021 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Власть
30 сентября 09:48

Псковское областное Собрание 7-го созыва: Персональное дело (ИНФОГРАФИКА)
Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
20 сентября 18:31

Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)
Косплей, капкейки и фьеки

Политика / Выборы
17 сентября 19:31

Косплей, капкейки и фьеки

Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках