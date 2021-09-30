Псковская область на 100% выполнила установленную норму весеннего призыва 2021 года

30 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел итоги весеннего призыва 2021 года, заявив, что, несмотря на трудности, установленная норма призыва граждан выполнена на 100%. В Вооруженные Силы России, воинские формирования министерств и ведомств направили около 900 человек . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заявление было сделано на инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий муниципальных образований, членами призывной комиссии Псковской области, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников, военными комиссарами, под председательством главы региона.

Михаил Ведерников во время мероприятия выразил благодарность председателям призывных комиссий, военным комиссарам муниципалитетов, показавших лучшие результаты по итогам весеннего призыва. В их число вошли призывные комиссии Пскова, Великих Лук, Локнянского, Новоржевского, Дновского, Невельского, Палкинского, Опочецкого, Гдовского и Бежаницкого районов.

Губернатор также обозначил актуальные вопросы, работу по которым необходимо усилить в рамках очередного призыва, например, проведение с допризывниками лечебно-оздоровительных мероприятий и оповещение призывного слоя населения.

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков сообщил, что в ходе весеннего призыва не было допущено срывов сроков доставки призывников к местам несения службы. Так, порядка 380 человек перевезено автомобильным транспортом и более 460 – железнодорожным транспортом,

Сергей Судаков также добавил, что более 100 жителей Псковской области поступили на военную службу по контракту. Военный комиссариат Псковской области провел работу по сокращению на 26% количества неоповещенных призывников.

По итогам весеннего призыва также проанализировали работа муниципалитетов и уже направили главам районов рекомендации по корректировке работы.

По словам Сергея Судакова, руководство военного комиссариата и муниципалитеты готовы к осенней призывной кампании. Все призывные пункты обеспечены необходимым имуществом.

Начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Псковской области Владимир Романов сообщил, что при поступлении на военную службу в 2021 году медицинское обследование прошли более 3,3 тыс жителей региона. По результатам медицинского освидетельствования, Псковская область показала самый высокий показатель годности призывников по Западному военному округу — 82%.

Михаил Ведерников в рамках подготовки к проведению осеннего призыва 2021 года поручил: усовершенствовать формы и методы работы по оповещению и розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, наладить оперативное взаимодействие между учебными учреждениями и военными комиссариатами.

Региональному Комитету по здравоохранению глава региона поручил оказать помощь в проведении дополнительного медобследования призывников, а Комитету по образованию Псковской области — оказать содействие в комплектовании учебных групп для регионального отделения ДОСААФ России.