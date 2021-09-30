Депутаты избрали заместителей председателей постоянных комитетов Псковского облсобрания

На первой сессии Псковского областного Собрания 30 сентября депутатами были избраны заместители председателей постоянных комитетов регионального парламента, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Артур Гайдук и Елена Даньшова избраны заместителями председателя комитета по труду и социальной политике. Заместителями председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике – Виктор Иващенко и Петр Алексеенко, Андрей Маковский и Олег Савельев – комитета по законодательству и местному самоуправлению. Владимир Кузь и Антон Минаков избраны заместителями председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Ранее парламентарий избрал Александра Котова председателем Псковского облсобрания, а также его заместителей и председателей комитетов Собрания. Кроме того, депутатами в Совет Федерации был делегирован Андрей Турчак.