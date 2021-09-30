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Политика / Власть

Депутаты избрали заместителей председателей постоянных комитетов Псковского облсобрания

30 сентября 2021 года, 14:09

На первой сессии Псковского областного Собрания 30 сентября депутатами были избраны заместители председателей постоянных комитетов регионального парламента, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Артур Гайдук и Елена Даньшова избраны заместителями председателя комитета по труду и социальной политике. Заместителями председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике – Виктор Иващенко и Петр Алексеенко, Андрей Маковский и Олег Савельев – комитета по законодательству и местному самоуправлению. Владимир Кузь и Антон Минаков избраны заместителями председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Ранее парламентарий избрал Александра Котова председателем Псковского облсобрания, а также его заместителей и председателей комитетов Собрания. Кроме того, депутатами в Совет Федерации был делегирован Андрей Турчак.

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