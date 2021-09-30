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Политика / Власть

Александр Котов: Обязуюсь оправдать высокое доверие

30 сентября 2021 года, 13:46

«Обязуюсь оправдать ваше высокое доверие», - заявил Александр Котов, обращаясь к депутатам после избрания его председателем Псковского областного Собрания седьмого созыва. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с первой сессии нового регионального парламента, которая состоялась 30 сентября.

Александр Котов: Обязуюсь оправдать высокое доверие

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Александр Котов поблагодарил коллег за оказанное доверие. Он подчеркнул, что будет выстраивать работу Собрания таким образом, чтобы представители всех партий могли работать эффективно.

Председатель Собрания выразил надежду, что работа депутатского корпуса будет конструктивной на протяжении всего срока полномочий.

Александр Котов уже в третий раз возглавил Псковского областное Собрание. Он был спикером регионального парламента пятого и шестого созывов. 

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