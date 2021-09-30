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Транспорт / Инфраструктура

«Серебряный маршрут» через Псков запустят с 15 октября

30 сентября 2021 года, 13:55

С 15 октября через Псков начнет курсировать туристический поезд «Серебряный маршрут». Об этом сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

«Серебряный маршрут» через Псков запустят с 15 октября

Поезд будет отправляться из Москвы и следовать через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. На октябрь запланировано три рейса – 15, 22 и 29 октября. В рамках «Серебряного маршрута» пассажиры состава смогут посетить обзорные экскурсии по четырем городам и увидеть памятники древнего искусства, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В программу тура по Пскову входит экскурсия по Псковскому кремлю, в ходе которой туристы увидят «Псковские Помпеи», крепость и «кромский мост». Также гости города узнают, где впервые в стране вершилось демократическое правление.

Круизный поезд «Серебряный маршрут» запускает федеральная пассажирская компания совместно с ООО «РЖД Тур».

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