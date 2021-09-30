Еще 168 человек заболели коронавирусом в Псковской области

В Пскове коронавирусной инфекцией заразились 47 человек (всего 17 тыс. 365), в Великих Луках – 23 (всего 8 тыс. 276).

За минувшие сутки, 29 сентября, в Псковской области выявили еще 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

14 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Невельском районе (всего 1 тыс. 991), по 13 – в Псковском (всего 4 тыс. 133) и Островском (всего 2 тыс. 332) районах. Восемь человек заболели в Себежском районе (всего 892), шесть – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 358).

По пять новых случаев зафиксированы в Порховском (всего 1 тыс. 516), Опочецком (всего 1 тыс. 369), Дедовичском (всего 1 тыс. 224) и Стругокрасненском (всего 684) районах, по четыре – в Великолукском (всего 1 тыс. 264) и Пушкиногорском (всего 591) районах. Три человека заразились COVID-19 в Печорском районе (всего 923).

По два случая заражения выявлены в Плюсском (всего 885), Гдовском (всего 793) и Пыталовском (всего 570) районах, по одному – в Новоржевском (всего 699), Бежаницком (всего 542), Палкинском (всего 521), Пустошкинском (всего 497), Куньинском (всего 463), Красногородском (всего 446) и Усвятском (всего 330) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 50 тыс. 433 человека, выздоровели – 43 тыс. 122, в том числе 130 – за минувшие 24 часа. Умерли 777 жителей региона. За прошедший день к статистике добавились еще 4 смерти. На данный момент проведено 542 тыс. 525 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 64 – за минувшие сутки.