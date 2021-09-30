Андрей Турчак продолжит представлять Псковское облсобрание в Совете Федерации

Андрей Турчак продолжит представлять Псковское областное Собрание в Совете Федерации. Такое решение приняли депутаты регионального парламента седьмого созыва на первой сессии 30 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

За кандидатуру Андрея Турчака для наделения полномочиями сенатора проголосовали 22 депутата, двое оказались против.

Председатель областного Собрания Александр Котов поздравил Андрея Турчака с избранием и пожелал ему успешной работы и плодотворного сотрудничества с региональным парламентом.

Сенатор поздравил парламентариев с завершением избирательного цикла, в ходе которого шло голосование за депутатов Государственной Думы РФ и Псковского областного Собрания, а также с избранием и началом работы в Псковском областном Собрании.

«Для меня это третий раз, когда Собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Я старался работать честно, в интересах нашего регионах, так будут работать в этот раз», - заявил Андрей Турчак. Он заверил, что постарается оправдать оказанное ему доверие.

В 2007 году Андрей Турчак был впервые избран депутатом Псковского областного Собрания и наделён полномочиями сенатора.

С 2009 года по 2017-й был губернатором Псковской области. В октябре 2017 года вновь получил мандат депутата регионального парламента, после чего стал представителем Собрания в Совете Федерации.