Заместителей председателя Псковского облсобрания избрали депутаты

30 сентября на первой сессии Псковского областного Собрания седьмого созыва были избраны заместители председателя регионального парламента, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Заместителями председателя Псковского облсобрания, по решению депутатов, на непостоянной основе стали Виктор Остренко, Армен Мнацаканян и Юрий Сорокин, на штатной – Александр Братчиков и Игорь Дитрих.

Кроме того, на сессии были избраны председатели комитетов Собрания. Так, Игорь Дитрих возглавит комитет по труду и социальной политике. Председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике избран Александр Братчиков. Алексей Севастьянов возглавит комитет по законодательству и местному самоуправлению, Андрей Козлов – комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. Они будут работать на профессиональной, штатной основе.

«Давайте поздравим руководителей с избранием и пожелаем им успешной работы на благо нашего региона в Псковском областном Собрании», – отметил Александр Котов.

Также парламентарием председателем Псковского областного Собрания депутатов на третий срок был избран Александр Котов.