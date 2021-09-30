На границе в Себежском районе задержали находящегося в розыске мужчину

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района пограничниками был выявлен гражданин РФ, находящийся в федеральном розыске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

При прохождения пограничного контроля 58-летним мужчиной, возвращавшимся из-за границы, выяснилось, что на данный момент он объявлен в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления в рамках ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Согласно кодексу, за совершение преступления по данной статье предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

После проведения всех установленных законодательством РФ процедур, мужчина был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.