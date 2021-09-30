31 октября в эфир выйдет выпуск «Орел и Решка. Россия» про Псковскую область

Выпуск телепередачи «Орел и Решка. Россия» про Псковскую область выйдет на телеканале «Пятница» 31 октября в 11.00. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила руководитель ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко.

Лариса Семашко поблагодарила представителей регионального комитета по культуре, сотрудников ТИЦ и представителей туриндустрии за помощь в съемках программы «Орел и Решка. Россия».

«Про это нельзя все рассказать, это надо увидеть. Вы молодцы – Регина и Тимур и вся ваша команда, и вам отдельное спасибо, что мы оказались в десятке регионов, которые вы посетили в этом году», – поделилась руководитель ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр».

Съемки телевизионной передачи про путешествия о Псковской области начались 27 сентября. В рамках программы Регина Тодоренко опробовала экстремальные развлечения в «Мальской долине», Тимур Родригез же этот день провёл в Пушкинских Горах. Кроме того, ведущая протестировала псковские плавающие вездеходы. Съемки передачи «Орёл и Решка. Россия» завершились 29 сентября в Пушкинских горах.