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Происшествия

Почти 200 тысяч пачек контрабандного табака обнаружили псковские таможенники

30 сентября 2021 года, 10:50

Перемещение 194,5 тыс. пачек немаркированных сигарет белорусского производства было остановлено таможенниками на юге Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Почти 200 тысяч пачек контрабандного табака обнаружили псковские таможенники

Фото: Дарья Хваткова

Сотрудниками мобильной группы Псковской таможни в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров в Невельском районе были остановлены для проверки два грузовых фургона «Рено» и «Газель». Водителями транспортных средств не были предоставлены документы на перевозимый ими товар.

В процессе проведения проверочных мероприятий в кузовах транспортных средств сотрудниками таможни были обнаружены 389 коробок с табачной продукцией белорусского производства без маркировки средствами идентификации и акцизных марок Российской Федерации.

«Это крупнейшая партия немаркированных сигарет, выявленных мобильными группами таможни в 2021 году», – подчеркнул начальник отдела за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Альберт Скосырев.

Примерная стоимость контрабандного табака составила более 10 млн рублей.

Оба грузовых фургона вместе с обнаруженной в них немаркированной табачной продукцией переданы территориальному органу МВД России для принятия дальнейших мер в рамках имеющихся полномочий.

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