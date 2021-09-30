Почти 200 тысяч пачек контрабандного табака обнаружили псковские таможенники

Перемещение 194,5 тыс. пачек немаркированных сигарет белорусского производства было остановлено таможенниками на юге Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудниками мобильной группы Псковской таможни в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров в Невельском районе были остановлены для проверки два грузовых фургона «Рено» и «Газель». Водителями транспортных средств не были предоставлены документы на перевозимый ими товар.

В процессе проведения проверочных мероприятий в кузовах транспортных средств сотрудниками таможни были обнаружены 389 коробок с табачной продукцией белорусского производства без маркировки средствами идентификации и акцизных марок Российской Федерации.

«Это крупнейшая партия немаркированных сигарет, выявленных мобильными группами таможни в 2021 году», – подчеркнул начальник отдела за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Альберт Скосырев.

Примерная стоимость контрабандного табака составила более 10 млн рублей.

Оба грузовых фургона вместе с обнаруженной в них немаркированной табачной продукцией переданы территориальному органу МВД России для принятия дальнейших мер в рамках имеющихся полномочий.