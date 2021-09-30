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Культура / Наследие

О соборе Рождества Богородицы рассказывает второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

30 сентября 2021 года, 10:23

Второй фильм из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» 30 сентября вышел на портале Псковского агентства информации. Он получил название «Легенды и тайны Снетогорья» и посвящен истории собора Рождества Богородицы.

Особое место в фильме заняли сестры обители - после передачи храма Епархии, они стали и его хранительницами, и экскурсоводами. Как отмечают создатели серии, настоятельница монастыря уже не хуже искусствоведов знает историю собора и понимает уникальность вверенных ей фресок.

Самой ценной находкой стала живопись второй половины XIV века, которую реставраторы обнаружили на чердаке собора. «Это надпортальные фрески, рассказывающие об ожидающем нас апокалипсисе - очень интересная роспись, которая до конца не изучена, не раскрыта. Думаю, что нас ждет еще очень много открытий, потому что памятник изучен и исследован не до конца. Они происходят благодаря реставрации фресковой живописи», - рассказала искусствовед Ирина Мельникова.

Еще одной ценной находкой стало обнаруженное захоронение в белом каменном саркофаге, которое специалисты датировали второй половиной XIV века. Оказалось, что погребён был схимник.

Цикл «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выходит при поддержке администрации Псковской области и регионального Комитета по охране объектов культурного наследия. Серия будет состоять из десяти фильмов, которые рассказывают о 10 храмах, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая серия была посвящена  собору Иоанна Предтечи. 

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