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Общество

Губернатор Псковской области вошел в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию А. С. Пушкина

30 сентября 2021 года, 10:15

В состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина вошел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области вошел в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию А. С. Пушкина

Фото: Андрей Степанов


Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин возглавил данный оргкомитет. Его заместителем выступит вице-премьер Татьяна Голикова. Псковскую область в организационном комитете также представляет директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Всего в состав оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию А. С. Пушкина вошли порядка 40 участников – представители и руководители ряда подразделений Правительства РФ, федеральных Министерств, учреждений культуры и образовательных учреждений, а также главы регионов.

Указ о праздновании 225-летия А.С. Пушкина в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал в июле этого года. В рамках подготовки планируется реализация проекта Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке рукописей писателя и дальнейшему созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой» и осуществление комплекса мер по реставрации, созданию и оборудованию экспозиции музея А.С. Пушкина в Гурзуфе (южный берег Крыма). Также в процессе разработки плана основных мероприятий будет реализована общероссийская программа, в рамках которой отреставрируют музеи-заповедники и мемориальные пушкинские музеи.

Пушкинский праздник поэзии в Псковской области проводится в день рождения поэта на поляне в Михайловском уже с 1967 года. Название, как и формат мероприятия, были изменены в последние годы. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в 2021 году стали частью всероссийского проекта «Школьная классика».

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