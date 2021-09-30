Сообщать адреса незаконно установленных силомеров призывают жителей Пскова

Контрольное управление администрации Пскова просит жителей города сообщать адреса, где снова появляются незаконно установленные силомеры. Сделать это можно по телефонам 29-08-59 и 29-08-56. «Мы реагируем сразу», - заявили «Псковской правде» в контрольном управлении.

По поводу установки силомера в Детском парке Пскова, о котором газета сообщала 29 сентября, будет проведена проверка.

В контрольном управлении отметили, что собственник силомеров известен — это псковский предприниматель. С ним ведётся официальная переписка, однако, бизнесмен не предпринимает никаких мер по заключению договоров на размещение своих объектов.

В январе этого года контрольное управление уже выдавало постановления на демонтаж незаконно установленных силомеров. Собственник тогда убрал четыре агрегата, которые были размещены на муниципальной земле.