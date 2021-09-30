Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Шесть «Мельниц» будут демонтированы в Пскове

30 сентября 2021 года, 09:34

В Пскове будут демонтированы шесть киосков «Мельница». Как сообщили «Псковской правде» в Контрольном управлении администрации города, по этим торговым точкам собственник не заключил договоры о размещении нестационарных торговых объектов.

«Поскольку договоров нет, такие объекты считаются самовольными и подлежат демонтажу», - пояснили в контрольном управлении. Там добавили, что около четырёх месяцев назад собственник был уведомлен о ликвидации незаконно установленных киосков, но никаких действий по заключению договоров не предпринял.

Как следует из постановлений администрации Пскова, демонтированы будут «Мельницы» у дома № 4 по улице Байкова, у дома № 14 по улице Льва Толстого, напротив дома № 9 по улице Гражданской, напротив дома № 2 по улице Алехина, у дома № 37 по улице Народной и у дома № 69 по улице Николая Васильева.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заместителей председателя Псковского облсобрания избрали депутаты
На границе в Себежском районе задержали находящегося в розыске мужчину
Александр Котов возглавил новый созыв Псковского областного Собрания
31 октября в эфир выйдет выпуск «Орел и Решка. Россия» про Псковскую область
Почти 200 тысяч пачек контрабандного табака обнаружили псковские таможенники
О соборе Рождества Богородицы рассказывает второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
Губернатор Псковской области вошел в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию А. С. Пушкина
Сообщать адреса незаконно установленных силомеров призывают жителей Пскова
До +14 градусов ожидается в Псковской области 30 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями
Батареи – огонь

Общество / Коммуналка
25 сентября 18:47

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу
В сухом остатке

Общество / Здоровье
24 сентября 11:54

В сухом остатке