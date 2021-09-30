Шесть «Мельниц» будут демонтированы в Пскове

В Пскове будут демонтированы шесть киосков «Мельница». Как сообщили «Псковской правде» в Контрольном управлении администрации города, по этим торговым точкам собственник не заключил договоры о размещении нестационарных торговых объектов.

«Поскольку договоров нет, такие объекты считаются самовольными и подлежат демонтажу», - пояснили в контрольном управлении. Там добавили, что около четырёх месяцев назад собственник был уведомлен о ликвидации незаконно установленных киосков, но никаких действий по заключению договоров не предпринял.

Как следует из постановлений администрации Пскова, демонтированы будут «Мельницы» у дома № 4 по улице Байкова, у дома № 14 по улице Льва Толстого, напротив дома № 9 по улице Гражданской, напротив дома № 2 по улице Алехина, у дома № 37 по улице Народной и у дома № 69 по улице Николая Васильева.