До +14 градусов ожидается в Псковской области 30 сентября

30 сентября в Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +9…+14 градусов и от +1 до +6 градусов – в ночное время. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 30 сентября по Псковской области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове без осадков. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. В ночное время ожидается до +3…+5 градусов.

В Великих Луках дожди не прогнозируются. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 градуса.