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Культура / Театр

1 октября в «Михайловское» с гастролями приедет театр «Пушкинская школа»

30 сентября 2021 года, 08:32

Санкт-Петербургский театр «Пушкинская школа» под управлением лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Владимира Рецептера приедет с гастролями в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 1 октября. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на представителя информационной службы музея-заповедника Лидию Токареву.

1 октября в «Михайловское» с гастролями приедет театр «Пушкинская школа»

Фото музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Гастрольные показы театра «Пушкинская школа» пройдут в Пушкинских горах с 1 по 10 октября. За эти дни актеры петербургской труппы покажут в Псковской области девять спектаклей. В их число вошла и премьера этого года – спектакль «Конец Казановы», поставленный по пьесе Марины Цветаевой «Феникс». Зрители также увидят и шекспировские постановки: комедию «Укрощение строптивой» и трагедию «Гамлет».

Кроме того, в гастрольные показы вошли спектакли, основанные на произведениях, входящих в школьную программу по русской литературе: «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Барышня-крестьянка», «Цыганы» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина.

С полной афишей гастролей петербургского театра «Пушкинской школы» можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и в сообществах учреждения в социальных сетях.

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