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Происшествия

Карантин по бешенству установили в Великих Луках Псковской области

29 сентября 2021 года, 19:38

29 сентября установили карантин по бешенству в Великих Луках Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Эпизоотический очаг обнаружили на личном подворье на улице Кленовая в Великих Луках. На территорию личного подсобного хозяйство проникла лиса. Она затрепала двух кур и схватила кролика. Заметивший это хозяин соседнего участка убил животное.

Обследование трупа лисы показало положительный результат на вирус бешенства.

Прошлый очаг по бешенству в Великих Луках ещё не был снят, поэтому карантин на территории города продлен.

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