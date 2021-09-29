Карантин по бешенству установили в Великих Луках Псковской области

29 сентября установили карантин по бешенству в Великих Луках Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Эпизоотический очаг обнаружили на личном подворье на улице Кленовая в Великих Луках. На территорию личного подсобного хозяйство проникла лиса. Она затрепала двух кур и схватила кролика. Заметивший это хозяин соседнего участка убил животное.

Обследование трупа лисы показало положительный результат на вирус бешенства.

Прошлый очаг по бешенству в Великих Луках ещё не был снят, поэтому карантин на территории города продлен.