До +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 30 сентября

30 сентября в Псковской области температура воздуха составит до +14 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.
30 сентября в Псковской области температура воздуха составит до +14 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 сентября по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки не ожидаются.
Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Ночью столбики термометров покажут -2...+3 градуса.
Ветер восточных, юго-восточных направлений, 5-10 м/сек.
Атмосферное давление высокое.