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Общество

До +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 30 сентября

29 сентября 2021 года, 18:41

30 сентября в Псковской области температура воздуха составит до +14 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России. 

До +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 30 сентября

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 сентября по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки не ожидаются.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Ночью столбики термометров покажут -2...+3 градуса.

Ветер восточных, юго-восточных направлений, 5-10 м/сек.

Атмосферное давление высокое.

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