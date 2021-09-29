Кандидатуру Александра Котова предложили на пост председателя областного Собрания

В ходе межпартийных консультаций накануне первой установочной сессии губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил новому депутатскому корпусу регионального парламента поддержать кандидатуру Александра Котова на пост председателя областного Собрания депутатов седьмого созыва.Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В это встрече приняли участие представители пяти партий: Александр Котов от «Единой России», Артур Гайдук от «Яблока», Антон Минаков от ЛДПР, Пётр Алексеенко от КПРФ и Андрей Маковский от «Новых людей». Олег Брячак, представляющий шестую партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» не смог присутствовать.

Сначала Михаил Ведерников поздравил избранных депутатов, прошедших в Собрание седьмого созыва, сказав напутственные слова.

По словам главы региона, в шестом созыве регионального парламента под председательством Александра Котова была выстроена конструктивная работа.

«Было многое сделано, и мы видим, что принятые решения были правильными», – подытожил Михаил Ведерников.

Александр Котов поблагодарил губернатора за добрые слова, а также своих коллег за конструктивную работу.

«Нам не всегда приходилось принимать популярные решения - такая работа, но по сложным принципиальным вопросам нам удавалось выработать общую позицию», - подчеркнул Александр Котов. Политик призвал депутатов объединить усилия и сосредоточиться на решении конкретных задач, а не сосредоточиться не на партийных задачах и амбициях. Александр Котов считает, что в рамках Собрания депутаты должны уметь слышать коллег и искать компромисс.

Своих коллег Котов попросил поддержать его кандидатуру пост председателя областного Собрания.

«Я всегда старался так организовать работу Собрания, чтобы было равенство партий независимо от численности фракций, старался использовать справедливый подход, и в случае избрания намерен также строить работу и дальше», – заявил он.

«Мы считаем себя оппозиционной партией, но у нас общая задача – улучшить жизнь населения Псковской области, поэтому мы за конструктивный диалог», – заявил представитель КПРФ Пётр Алексеенко.

По мнению Антона Минакова, деятельность предыдущего созыва Собрания депутатов была продуктивной. Политик поблагодарил коллег за поддержку инициированных фракцией ЛДПР законопроектов и выразил надежду, что новый состав депутатского корпуса также сможет выстроить работу эффективно.

«Мы только за плодотворное сотрудничество всех партий – двух мнений тут быть не может, и это движение должно быть взаимным», – высказался представитель «Яблока» Артур Гайдук.

Представитель партии «Новые Люди» Антон Маковский заявил, что также готов к диалогу. По его словам, партия готова поддерживать конструктивные решения, направленные на благо жителей региона.

Выборы спикера регионального парламента пройдут в формате тайного голосования на сессии 30 сентября.