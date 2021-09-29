Невероятные открытия ждут зрителей второго фильма цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

О соборе Рождества Богородицы расскажет второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО», который выйдет на портале Псковского агентства информации уже завтра, 30 сентября.
О соборе Рождества Богородицы расскажет второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО», который выйдет на портале Псковского агентства информации уже завтра, 30 сентября.
1310-1311 годов постройки он был расписан лишь спустя три после возведения. Первым чудом можно назвать уже то, что фрески XIV века дошли до наших дней в сохранности более 60%.
По уверению участников фильма, росписи доказывают, что в период татаро-монгольского нашествия русское искусство не просто продолжало развиваться, а нарабатывало новые образы и техники.
К сожалению, в конце XVI века случился пожар и фрески пришлось забелить. Только в 1907 году начались работы по их очистке. Сначала по чуть-чуть, маленькими фрагментами. Открытия продолжались и случались вплоть до современности: в конце ХХ века, в 90-х годах, был открыт уникальный образ Снетогорской Божьей Матери.
«Взял скальпель и стал раскрывать миллиметр за миллиметром. Потом ощущение, что на меня кто-то пристально смотрит». Потом он понял, что открыл око Богоматери, оно медленно-медленно начало открываться. Это было потрясение», - приводятся воспоминания Владимира Сарабьянова в фильме.
Напомним, что в цикл об архитектурных памятниках Пскова, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вошли фильмы о 10 соборах. Уникальные кадры, факты, инфографика, десятки специалистов расскажут зрителям о храмах Псковской архитектурной школы.
Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране памятников культурного наследия.