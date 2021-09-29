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Политика / Власть

Губернатор Псковской области предложил кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора

29 сентября 2021 года, 16:29

В процессе обсуждения кандидатуры сенатора накануне принятия сессионного решения о делегировании представителя областного Собрания в Совет Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил на этот пост Андрея Турчака. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе Псковского областного Собрания депутатов.

Губернатор Псковской области предложил кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Предлагаю поддержать нашего товарища Андрея Анатольевича Турчака, чтобы подтвердить его полномочия в Совете Федерации. Вы видите, что он связи с регионом не теряет и какую колоссальную поддержку оказывает нам в решении различных вопросов», – сказал Михаил Ведерников депутатам от «Единой России» на встрече с партийным представительством регионального парламента.

Михаил Ведерников заявил, что «насыщенная программа визитов федеральных руководителей в наш регион в завершающий период избирательной кампании говорит сама за себя». Губернатор подчеркнул, что Андрей Турчак связывается с уполномоченными по разным вопросам политиками, чтобы вопросы избирательных округов и штабов были решены, а обещания перед людьми выполнены.

«Андрей Анатольевич всегда внимательно относился к нашему региону и всегда готов оказать нам помощь и поддержку», – высказался в поддержку Турчака спикер действующего созыва Александр Котов.

Во время встреч с представителями других избранных в региональный парламент партий Михаил Ведерников также обратился к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора.

В ноябре 2017 года Андрей Турчак уже был делегирован областным Собранием в верхнюю палату российского парламента. В Совете Федерации он занимает должность первого заместителя председателя.

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Комментарии

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Бабулечка
16:55 29.09.2021

Точно, ваш товарищ, а не тех, кто трудится менее, чем за мрот , и получает прожиточный минимум пенсионера в регионе. Почему бывший губернатор, работая в сенаторстве, ни разу не поднял громко этот болезненный вопрос? Но желают оставаться там, используя человеческие ресурсы региона.

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