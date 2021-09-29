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Политика / Партии

Потенциальных руководителей псковских парламентских комитетов назвали депутаты «Единой России»

29 сентября 2021 года, 15:54

Депутаты, избранные от партии «Единая Россия», в рамках межпартийных консультаций накануне первой установочной сессии обсудили возможные кандидатуры на роль руководителей парламентских комитетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Потенциальных руководителей псковских парламентских комитетов назвали депутаты «Единой России»
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Как считают депутаты-единороссы, Андрей Козлов должен сохранить пост в руководстве Собрания. Политик работает в парламенте с 2007 года на протяжении трёх созывов, в течение которых он 7 лет возглавляет комитет, отвечающий за работу агропромышленного комплекса, природопользования, и с 2016 года вопросы экономической политики. Есть вероятность, что в новом созыве эта должность станет штатной. До этого основной работой Андрея Козлова было сельскохозяйственное предприятием «Красное знамя» в Новосокольническом районе, руководством которого он занимался.

На протяжении двух с половиной лет в этом же комитете до перехода в псковскую администрацию в роли сити-менеджера работал Александр Братчиков. Сейчас депутаты от «Единой России» видят политика в должности председателя комитета по бюджету финансам и налоговой политике, который два созыва возглавлял Борис Полозов. Как считают единороссы, опыт руководства администрацией Пскова и крупным предприятием поможет на этом посту.

В случае поддержки депутатского корпуса, Игорь Дитрих станет председателем комитета по труду и социальной политике. Заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы с более чем 30-летним стажем работы в медучреждениях региона уже готов попробовать себя в новой роли.

Алексея Севастьянова имеет шанс стать председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению. С декабря 2011 года на протяжении двух созывов депутат был заместителем председателя комитета на освобождённой основе. Теперь он готов возглавить комитет и работать на постоянной.

«На должности председателей комитетов депутаты "Единой России" рекомендуют подготовленных, достойных кандидатов, имеющих опыт работы в Собрании, в органах местного самоуправления, в руководстве крупных предприятий, учреждений, и преуспевших в той сфере, в которой они будут далее работать в ранге руководителя парламентского комитета», – подчеркнул Александр Котов.

Если названные кандидаты будут избраны, то руководство комитетов обновится на три четверти.

29 сентября после межпартийных консультаций депутаты от «Единой России» планируют собраться вновь для оформления уже официального решения. Политики сформируют фракцию, выберут её руководителя и двух заместителей и окончательно определятся с кандидатурами, выдвигаемыми единороссами в состав руководящих органов Собрания VII созыва на первой установочной сессии 30 сентября.

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