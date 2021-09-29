Как не попасться телефонным мошенникам, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области

Как вычислить телефонных мошенников и не попасться на их уловки, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области.

Следователь Следственного управления УМВД России по Псковской области, старший лейтенант юстиции Ксения Ёлгина рассказала псковичам как общаются телефонные мошенники с потенциальными жертвами и как завести их в тупик, какие виды дистанционного мошенничества бывают. Спикер также поделилась с каких цифр чаще всего начинаются телефонные номера мошенников и как обезопасить себя при телефонном разговоре.

«Ни в коем случае не сообщайте банковские реквизиты, коды из смс, не переходите по ссылкам, которые вам приходят», – подчеркнула Ксения Ёлгина.

С полным выпуском образовательной площадки можно ознакомиться в официальной группе ЦУР Псковской области в «ВКонтакте».