Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Как не попасться телефонным мошенникам, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области

29 сентября 2021 года, 14:38

Как вычислить телефонных мошенников и не попасться на их уловки, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области.

Как не попасться телефонным мошенникам, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Следователь Следственного управления УМВД России по Псковской области, старший лейтенант юстиции Ксения Ёлгина рассказала псковичам как общаются телефонные мошенники с потенциальными жертвами и как завести их в тупик, какие виды дистанционного мошенничества бывают. Спикер также поделилась с каких цифр чаще всего начинаются телефонные номера мошенников и как обезопасить себя при телефонном разговоре.

«Ни в коем случае не сообщайте банковские реквизиты, коды из смс, не переходите по ссылкам, которые вам приходят», – подчеркнула Ксения Ёлгина.

С полным выпуском образовательной площадки можно ознакомиться в официальной группе ЦУР Псковской области в «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 30 сентября
Кандидатуру Александра Котова предложили на пост председателя областного Собрания
Невероятные открытия ждут зрителей второго фильма цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
Губернатор Псковской области предложил кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора
В центре Пскова снова появились незаконно установленные силомеры
Потенциальных руководителей псковских парламентских комитетов назвали депутаты «Единой России»
Россельхозбанк повышает ставки по вкладам для физических лиц
Риелтор прокомментировал рост спроса на псковскую недвижимость у петербуржцев
Синоптики рассказали, какая зима ждет жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями
Батареи – огонь

Общество / Коммуналка
25 сентября 18:47

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу
В сухом остатке

Общество / Здоровье
24 сентября 11:54

В сухом остатке