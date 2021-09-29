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Общество

Синоптики рассказали, какая зима ждет жителей Псковской области

29 сентября 2021 года, 13:35

О том, какая погода ждет псковичей этой зимой, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Синоптики рассказали, какая зима ждет жителей Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

«По прогнозу Росгидрометцентра, ноябрь в Псковской области должен быть холоднее, чем в прошлом году. В 2020 году температура в ноябре был выше нормы на 3-4 градуса. То есть в этом году погода в ноябре будет соответствует норме», – отметила Тала Нещадимова

По словам Талы Недащдимовой, снежный покров может установиться уже в ноябре. Однако, с большей вероятностью, до декабря он успеет растаять. «Потому как устойчивый снежный покров у нас в регионе образуется в декабре», – подчеркнула метеоролог.

Согласно прогнозу метеоролога, декабрь и январь в Псковской область должны быть близкими к климатической норме. В феврале будет теплее, чем в 2020 году.

«В прошлом году февраль был холодным, снежным, то есть в этом году можно предположить, что он будет теплее и слякотнее», – подчеркнула Тала Нещадимова.

Тала Нещадимова также добавила, что на данные момент в Псковской области не прогнозируется повторение теплой бесснежной и европейской зимы.

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