Алла Пугачева записала напутственное видеообращение Юлии Пересильд

Алла Пугачева отметила, что знает, как долго актриса готовилась к полету на Международную космическую станцию.

«Если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой», – подчеркнула певица.

Алла Пугачева также попросила актрису послать осенний поцелуй «нашей планете, замечательной планете». «Мы ждем тебя, возвращайся!» – подытожила певица.

Юлия Пересильд, в свою очередь, отметила, что ей было важно услышать эти слова. «Алла Борисовна… единственная! Неповторимая! И любимая мною всегда!!! Женщина, актриса, певица и большой Человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это», – ответила актриса.

Уроженка Пскова Юлия Пересильд вместе с кинорежиссером Климом Шипенко и командиром корабля Антоном Шкаплеровым отправится на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов» – совместного научно-просветительского проекта Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White. Старт корабля запланирован на 5 октября.