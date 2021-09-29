Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Алла Пугачева записала напутственное видеообращение Юлии Пересильд

29 сентября 2021 года, 13:10

Певица Алла Пугачева пожелала напутствия актрисе Юлии Пересильд. Этим видео Юлия Пересильд поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Алла Пугачева записала напутственное видеообращение Юлии Пересильд

Кадр видео из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Алла Пугачева отметила, что знает, как долго актриса готовилась к полету на Международную космическую станцию.

«Если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой», – подчеркнула певица.

Алла Пугачева также попросила актрису послать осенний поцелуй «нашей планете, замечательной планете». «Мы ждем тебя, возвращайся!» – подытожила певица.

Юлия Пересильд, в свою очередь, отметила, что ей было важно услышать эти слова. «Алла Борисовна… единственная! Неповторимая! И любимая мною всегда!!! Женщина, актриса, певица и большой Человек. Спасибо Вам! Как же мне приятно и важно это», – ответила актриса.

Уроженка Пскова Юлия Пересильд вместе с кинорежиссером Климом Шипенко и командиром корабля Антоном Шкаплеровым отправится на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов» – совместного научно-просветительского проекта Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White. Старт корабля запланирован на 5 октября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До +14 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 30 сентября
Кандидатуру Александра Котова предложили на пост председателя областного Собрания
Невероятные открытия ждут зрителей второго фильма цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
Губернатор Псковской области предложил кандидатуру Андрея Турчака на пост сенатора
В центре Пскова снова появились незаконно установленные силомеры
Потенциальных руководителей псковских парламентских комитетов назвали депутаты «Единой России»
Россельхозбанк повышает ставки по вкладам для физических лиц
Как не попасться телефонным мошенникам, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области
Риелтор прокомментировал рост спроса на псковскую недвижимость у петербуржцев

Комментарии

Авторизация
No comments
Марафон доброты

Общество
28 сентября 11:00

Марафон доброты

Жители Пскова поделились продуктами с нуждающимися семьями
Батареи – огонь

Общество / Коммуналка
25 сентября 18:47

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу
В сухом остатке

Общество / Здоровье
24 сентября 11:54

В сухом остатке