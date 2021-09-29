О новом мультфильме «Русалка» рассказал петербуржец Игорь Шаймарданов

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России из Санкт-Петербурга Игорь Шаймарданов рассказал о новом многосерийном мультфильме «Русалка», сообщает Псковское агентство информации.

По его словам, проект «МультПушкин», первой серией которого и станет шестиминутный мультфильм «Русалка», – это своего рода попытка просвещения и пробуждения интереса зрителей к литературным истокам.

«Мало ли, вдруг у кого-то это что-то родит, и этот ребенок станет музыкантом, писателем, композитором, просто хорошим человеком», – подчеркнул Игорь Шаймарданов и добавил, что всего планируется доснять 26 эпизодов в рамках данного проекта.

«Пушкин же, мне не дадут соврать Пушкиноведы, Пушкинофилы и Пушкинолюбы, – это же такая бездна, по-хорошему», – отметил художник в видеоинтервью ПАИ.

Мультипликационную ленту про Пушкина, по его словам, снял аниматор Александр Мальгин, работавший над «Тремя богатырями» и «Лунтиком». Она полностью основана на рисунках Игоря Шаймарданова. Для мультфильма было сделано несколько десятков килограммов эскизов.