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Общество

О новом мультфильме «Русалка» рассказал петербуржец Игорь Шаймарданов

29 сентября 2021 года, 12:45

Член Союза художников и Союза театральных деятелей России из Санкт-Петербурга Игорь Шаймарданов рассказал о новом многосерийном мультфильме «Русалка», сообщает Псковское агентство информации.


По его словам, проект «МультПушкин», первой серией которого и станет шестиминутный мультфильм «Русалка», – это своего рода попытка просвещения и пробуждения интереса зрителей к литературным истокам.

«Мало ли, вдруг у кого-то это что-то родит, и этот ребенок станет музыкантом, писателем, композитором, просто хорошим человеком», – подчеркнул Игорь Шаймарданов и добавил, что всего планируется доснять 26 эпизодов в рамках данного проекта.

«Пушкин же, мне не дадут соврать Пушкиноведы, Пушкинофилы и Пушкинолюбы, – это же такая бездна, по-хорошему», – отметил художник в видеоинтервью ПАИ.

Мультипликационную ленту про Пушкина, по его словам, снял аниматор Александр Мальгин, работавший над «Тремя богатырями» и «Лунтиком». Она полностью основана на рисунках Игоря Шаймарданова. Для мультфильма было сделано несколько десятков килограммов эскизов.

О новом мультфильме «Русалка» рассказал петербуржец Игорь Шаймарданов

«Пушкин по отдельности, кроватка по отдельности, которая потом вздрогнула, видите, от его веса. Потом Пушкин лег, надо было отрисовать вот это покрывало, в которое он сейчас себя замотает. Это же все не рисованная анимация», – подчеркнул Член Союза художников и Союза театральных деятелей России.

Игорь Шаймарданов поделился, что является частым гостем Пушкинского заповедника, где и пишет пушкинские пейзажи. По его словам, самый узнаваемый герой работ – именно поэт. Публику покорили многие серии работ художника: это и «ситцевый Пушкин», и «Михайловские царапки», и «Деревенский Пушкин» с сюжетами «Поэт танцует, желая получить письмо от Анны Керн». Права на использование своих работ Игорь Шаймарданов отдал продавцам сувениров, которые быстро поняли прелести формального изображения.

«Я не делаю над собой усилий. Если это доставляет мне радость, то почему я должен от этого отказываться или этого стыдиться? Если работа сделана честно, любой человек увидит, что она сделана честно. Это влечет за собой желание этой работой любоваться и эту работу иметь», – отметил художник.

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