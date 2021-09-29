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Общество / Здоровье

На 6,5% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю

29 сентября 2021 года, 12:00

С 20 по 26 сентября в Псковской области было зарегистрировано 5 тыс. 642 случая. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю составил 6,5%. В целом заболеваемость на 33% выше недельного порогового уровня по населению. В области превышение эпидемического порога зарегистрировано в следующих возрастных группах: дети до двух лет – на 43,5%, от 3 до 6 лет – на 3,4%, от 15 лет и старше – на 55,8%.

В Пскове, в сравнении с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ выросла на 3,9%. Было выявлено 2 тыс. 905 случаев. Эпидемический порог в областном центре превышен на 44,8%. Среди детей до двух лет – на 29%, от 7 до 14 лет – на 28,7%, от 15 лет и старше – на 108,3%.

С 20 по 26 сентября в регионе госпитализировали 61 человека. Их число, в сравнении с прошлой неделей, уменьшилось на 10,3%. На наличие возбудителей гриппа и ОРВИ лабораторно обследованы 64 человека. Всего проведено 778 исследований. У шести был выявлен риновирус, у пяти – РС – вирусы, по одному выявлены бокавирус, парагрипп и аденовирусы. 21,88% составил процент инфицированных среди обследуемых.

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Комментарии

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Бабулечка
12:31 29.09.2021

Вот это да-грипп появился в России?! Делайте побольше прививок, ещё пострашнее что будет. Не вакцинируют в эпидемию. А если грипп появился, то поздно призывать прививаться от гриппа, увеличится число заболевших, как и при ковиде.

Бабулечка
14:26 29.09.2021

В Аргентине 75 тысяч привитых спутником были госпитализированы.Эксперт/РВС 28.09.21.г. Д.М.Н., профессор П.Воробьёв в интервью журналу эксперт от 27 сентября 2021 г.- "У 75 тысяч привитых аргентинцев лихорадка, головная боль,боль в мышцах.." "Известия" сообщают -"Вероятность заразиться коронавирусом у невакцинированных людей в 29 раз меньше в сопоставлении с привитой категорией".Такие данные приводятся в отчёте американского центра по контролю и профилактике заболеваний , от 24 августа опубл.

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