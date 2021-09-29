На 6,5% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю

С 20 по 26 сентября в Псковской области было зарегистрировано 5 тыс. 642 случая. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю составил 6,5%. В целом заболеваемость на 33% выше недельного порогового уровня по населению. В области превышение эпидемического порога зарегистрировано в следующих возрастных группах: дети до двух лет – на 43,5%, от 3 до 6 лет – на 3,4%, от 15 лет и старше – на 55,8%.

В Пскове, в сравнении с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ выросла на 3,9%. Было выявлено 2 тыс. 905 случаев. Эпидемический порог в областном центре превышен на 44,8%. Среди детей до двух лет – на 29%, от 7 до 14 лет – на 28,7%, от 15 лет и старше – на 108,3%.

С 20 по 26 сентября в регионе госпитализировали 61 человека. Их число, в сравнении с прошлой неделей, уменьшилось на 10,3%. На наличие возбудителей гриппа и ОРВИ лабораторно обследованы 64 человека. Всего проведено 778 исследований. У шести был выявлен риновирус, у пяти – РС – вирусы, по одному выявлены бокавирус, парагрипп и аденовирусы. 21,88% составил процент инфицированных среди обследуемых.