Свыше 50 человек заболели коронавирусом в Пскове за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 28 сентября, в Псковской области выявили еще 164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове за прошедший день заболели еще 53 человека (всего 17 тыс. 318), в Великих Луках – 21 (всего 8 тыс. 253).

15 новых случаев зафиксировали в Псковском районе (всего 4 тыс. 120), 11 – в Невельском районе (всего 1 тыс. 977), по восемь – в Порховском (всего 1 тыс. 511), Дедовичском (всего 1 тыс. 219) и Себежском (всего 884) районах. Шесть человек заболели в Островском районе (всего 2 тыс. 319), по пять – в Опочецком (всего 1 тыс. 364) и Стругокрасненском (всего 679) районах.

Четыре новых случая выявили в Печорском районе (всего 920), по три – в Великолукском (всего 1 тыс. 260) и Плюсском (всего 883) районах. По два человека заразились коронавирусной инфекцией в Новосокольническом (всего 1 тыс. 352), Пыталовском (всего 568) и Усвятском (всего 329) районах, по одному – в Гдовском (всего 791), Новоржевском (всего 698), Бежаницком (всего 541), Палкинском (всего 520), Пустошкинском (всего 496), Куньинском (всего 462), Красногородском (всего 445) и Локнянском (всего 343) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 50 тыс. 265 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 42 тыс. 992, в том числе 146 – за минувшие 24 часа. Умерли 769 жителей региона. Всего на данный момент проведено 540 тыс. 461 исследование на COVID-19, из которых 1 тыс. 971 – за прошедший день.