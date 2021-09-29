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Транспорт / Инфраструктура

Участок улицы Кузбасской дивизии перекроют на предстоящих выходных

29 сентября 2021 года, 10:42

Участок улицы Кузбасской дивизии будет закрыт для проезда с 2 по 3 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Участок улицы Кузбасской дивизии перекроют на предстоящих выходных

Фото: Дарья Хваткова

Для проведения ремонтных работ в рамках реконструкции улицы Кузбасской дивизии участок автодороги от улицы Владимирской в сторону Восточного проезда, в районе дома №36, будет закрыт с 8:00 2 октября до 24:00 3 октября.

Для объезда определены улицы Никольская, Коммунальная и Владимирская.

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