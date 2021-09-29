Регина Тодоренко протестировала псковские вездеходы

Ведущая программы «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница», Регина Тодоренко во время съёмок в Псковской области протестировала плавающие вездеходы, изготовленные в Пскове. Об этом «Псковской правде» рассказал руководитель завода по производству вездеходов «Тактик» Денис Быченков. «Регина - смелая девушка, ничего не боится», - рассказал он.

Ведущая прокатилась на вездеходе по Мальской долине в Печорском районе. «У нас было не очень много времени, поэтому показать все возможности техники не удалось, но несколько участков с водой, заболоченных мест мы преодолели», - отметил Денис Быченков.

По его словам, псковские вездеходы заинтересовали оператора «Орла и решки», который также протестировал технику. «Всё же мужские сердца мы трогаем больше чем женские», - констатировал руководитель предприятия.