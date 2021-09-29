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Общество

Регина Тодоренко протестировала псковские вездеходы

29 сентября 2021 года, 10:07

Ведущая программы «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница», Регина Тодоренко во время съёмок в Псковской области протестировала плавающие вездеходы, изготовленные в Пскове. Об этом «Псковской правде» рассказал руководитель завода по производству вездеходов «Тактик» Денис Быченков. «Регина - смелая девушка, ничего не боится», - рассказал он.

Регина Тодоренко протестировала псковские вездеходы

Фото предоставлено Денисом Быченковым

Ведущая прокатилась на вездеходе по Мальской долине в Печорском районе. «У нас было не очень много времени, поэтому показать все возможности техники не удалось, но несколько участков с водой, заболоченных мест мы преодолели», - отметил Денис Быченков.

По его словам, псковские вездеходы заинтересовали оператора «Орла и решки», который также протестировал технику. «Всё же мужские сердца мы трогаем больше чем женские», - констатировал руководитель предприятия.

Регина Тодоренко протестировала псковские вездеходы

Фото предоставлено Денисом Быченковым

Завод по производству вездеходов открыли в Пскове на базе одного из технопарков. Пока готовы тестовые образцы, но уже до конца года начнётся серийный выпуск техники.

Съёмки выпуска «Орла и решки» о Псковской области начались 27 сентября. Ведущими стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез. В первые сутки группа разместилась в парке активного отдыха «Мальская долина», здесь же 28 сентября были отсняты эпизоды с участием Регины Тодоренко. Тимур Родригез этот день провёл в Пушкинских Горах. Как стало известно «Псковской правде», 29 сентября будет последним съемочным днём, группа работает в пушкинских местах.

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