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Общество

До 14 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 29 сентября

29 сентября 2021 года, 09:15

29 сентября в Псковской области температура воздуха будет держаться на отметке +9…+14 градусов в дневное время и от -2 до +3 градусов – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 14 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 29 сентября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 29 сентября по Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений умеренный. Местами возможен туман.

В Пскове дожди не прогнозируются. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +12…+14 градусов. В ночное время ожидается до +1…+3 градусов.

В Великих Луках также день пройдет без осадков. В дневное время воздух прогреется до +12…+14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов.

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