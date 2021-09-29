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Общество / Здоровье

Более 4 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области

29 сентября 2021 года, 08:34

4 тыс. 54 человека ревакцинировались от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 4 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Первым компонентов вакцины от коронавируса в Псковской области привились 183 тыс. 773 человека, в том числе 303 – за прошедший день. Вторым компонентом от коронавирусной инфекции вакцинировались 173 тыс. 533 жителя региона, из которых 563 – за минувшие 24 часа. Ревакцинацию 28 сентября прошли 233 псковича.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 77,2%. 

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