Более 4 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области

4 тыс. 54 человека ревакцинировались от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Первым компонентов вакцины от коронавируса в Псковской области привились 183 тыс. 773 человека, в том числе 303 – за прошедший день. Вторым компонентом от коронавирусной инфекции вакцинировались 173 тыс. 533 жителя региона, из которых 563 – за минувшие 24 часа. Ревакцинацию 28 сентября прошли 233 псковича.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 77,2%.