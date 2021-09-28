Спортивную площадку для людей с инвалидностью построят в Финском парке в Пскове

В результате опроса было выбрано место для размещения спортивной площадки для людей с инвалидностью. Так, 67% человек проголосовали за Финский парк. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Псковскую региональную общественную организацию Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Постройка спортивной площадки будет осуществляться в рамках проекта «Спорт доступен каждому» Псковской областной организации Всероссийское общество инвалидов, который победил в конкурсе президентских грантов.

Целью проекта является создание благоприятных условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом для 200 жителей с ограниченными возможностями здоровья, с помощью развития новых спортивных площадок и подготовки кадрового состава на территории Пскова.

Представители Псковской областной организации ВОИ вместе с заместителем председателя комитета по спорту Псковской области Галиной Макаровой оценили парковое пространство.

Как сообщает Псковская областная организация ВОИ, в процессе выбора места для удобного и комфортного размещения тренажёров они рассмотрели несколько вариантов. В результате было принято решение остановиться на площадке, расположенной рядом с входом, недалеко от реки Пскова, в тени деревьев, которая подошла по всем критериям.

«Нам хотелось, чтобы данная спортивная площадка была удобна в любое время и обеспечивала возможность самостоятельного доступа к оборудованию, так как тренажеры адаптированы для людей с инвалидностью», – сообщили в организации.

Псковская областная организация Всероссийское общество инвалидов является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемый ПРОО «Команда 2018» при поддержке фонда президентских грантов.