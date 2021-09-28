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Общество

Облачность и до +15 градусов прогнозируется в Псковской области 29 сентября

28 сентября 2021 года, 18:15

29 сентября в Псковской области воздух прогреется до +15 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России. 

Облачность и до +15 градусов прогнозируется в Псковской области 29 сентября

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 сентября по Псковской области ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами по региону возможен туман.

В дневное время температура воздуха будет от +10 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.

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