Облачность и до +15 градусов прогнозируется в Псковской области 29 сентября

29 сентября в Псковской области воздух прогреется до +15 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 сентября по Псковской области ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами по региону возможен туман.

В дневное время температура воздуха будет от +10 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.