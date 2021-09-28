С 8 октября начнут курсировать пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Себеж

С 8 октября начнут курсировать пригородные поезда по новому маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ниже вы можете ознакомиться с расписанием:

Поезд № 6509 ( Великие Луки – Себеж ) будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.



Великие Луки отправление 16.50, 481 км 16.55-16.56, Рзд Воробецкая 17.02-17.03, 489 км 17.09-17.10, Гущино 17.16-17.17, Новосокольники 17.35-17.50, Выдумка 17.58-17.59, Маево 18.18-18.20, Забелье 18.31-18.32, Пустошка 18.51-18.55, Брыканово 19.05-19.06, Нащекино 19.15-19.16, Идрица 19.26-19.30, Заваруйка 19.40-19.42, Кузнецовка 19.56-19.57, Себеж прибытие 20.05.

Поезд № 6510 ( Себеж – Великие Луки ) будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам.

