С 8 октября начнут курсировать пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Себеж

С 8 октября начнут курсировать пригородные поезда по новому маршруту Великие Луки – Себеж начнут курсировать. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Ниже вы можете ознакомиться с расписанием:
Поезд № 6509 (Великие Луки – Себеж) будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Великие Луки отправление 16.50, 481 км 16.55-16.56, Рзд Воробецкая 17.02-17.03, 489 км 17.09-17.10, Гущино 17.16-17.17, Новосокольники 17.35-17.50, Выдумка 17.58-17.59, Маево 18.18-18.20, Забелье 18.31-18.32, Пустошка 18.51-18.55, Брыканово 19.05-19.06, Нащекино 19.15-19.16, Идрица 19.26-19.30, Заваруйка 19.40-19.42, Кузнецовка 19.56-19.57, Себеж прибытие 20.05.
Поезд № 6510 (Себеж – Великие Луки) будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам.
Себеж отправление 7.15, Кузнецовка 7.21-7.22, Заваруйка 7.36-7.37, Идрица 7.47-7.50, Нащекино 8.00-8.01, Брыканово 8.10-8.11, Пустошка 8.21-8.25, Забелье 8.43-8.44, Маево 8.55-8.56, Выдумка 9.14-9.19, Новосокольники 9.28-9.30, Гущино 9.48-9.49, 489 км 9.55-9.56, Рзд Воробецкая 10.02-10.03, 481 км 10.08-10.09, Великие Луки прибытие 10.15.