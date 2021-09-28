1 миллион рублей выделит Псковская гордума на ремонт пострадавшего от пожара общежития на Киселёва

Псковская городская Дума выделит 1 млн рублей на ликвидацию последствий пожара в общежитии на улице Киселёва. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

За помощью к главе Пскова Елене Полонской в ходе приема граждан обратилась одна из пострадавших семей.

По инициативе главы города вопрос оказания поддержки был вынесен на сессию гордумы, на которой депутаты согласовали выделение средств на ремонт пострадавшего от пожара общего имущества.

Из резервного фонда по предупреждению ГО и ЧС ранее уже выделили средства на замену электропроводки. Елена Полонская поблагодарила за содействие в этом вопросе и.п. главы администрации города Пскова Бориса Елкина.

Пожар в общежитии на улице Киселёва 29/23, результате которого серьезно пострадало общее имущество граждан, произошел 6 августа. Причиной возгорания было названо короткое замыкание электропроводки. Жильцы 8 квартир до сих пор не имеют возможности вернуться в свое жилье.