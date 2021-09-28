Директор Псковского педкомплекса: Мы на треть сократили количество контрольных работ

В Псковском педагогическом комплексе с начала учебного года на треть сократили количество промежуточных контрольных работ. Об этом заявила директор ППК Любовь Николаева, комментируя «Псковской правде» поручение президента РФ Владимира Путина уменьшить число контрольных и проверочных работ школах.

Глава государства поставил задачу Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, Министерству просвещения РФ и руководству регионов до 1 июля 2022 года проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования.

Любовь Николаева отметила, что ранее Рособрнадзор и Минпросвещение поставили задачу в каждом образовательном учреждении составить чёткий план проведения контрольных и проверочных работ. В этом документу учитываются ЕГЭ, ОГЭ, региональный мониторинг, который проводится один раз в год.

По словам Любови Николаевой, в ППК сделали упор на комплексные работы, в рамках которых проверяются знания не по одному, а сразу по нескольким предметам.

«Другие формы контроля тоже никто не отменял. У нас итогом учебного года является промежуточная аттестация, которую проходят все. Она может по разным предметам проходить в разной форме», - сказала директор педкомплекса. Она пояснила, что в допандемийный период такая аттестация проводилась в формате научно-практических конференций, форумов, теперь в других формах, например, на основе средней успеваемости за триместр.

«Нагрузка на обучающихся сейчас действительно велика в рамках новых государственных образовательных стандартов», - заявила Любовь Николаева. Она заметила, что здоровье нынешних школьников оставляет желать лучшего и важно, чтобы учебная нагрузка не оказывала негативного влияния.