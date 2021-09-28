Псковская область занимает второе место по производству зерна и рапса в СЗФО

Псковская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по производству зерна и рапса. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе комитета по сельскому хозяйству региона.

На 27 сентября региональные сельхозтоваропроизводители намолотили 142,3 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Урожайность составила 33,3 центненра с гектара. Такие оперативные данные приводит Минсельхоз РФ.

Рапса в регионе намолочено на 5,3 тыс. тонн больше, чем в 2020 году , а именно 25,4 тыс. тонн.

На территории региона продолжается сев озимых зерновых культур.