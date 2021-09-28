Открытие художественной выставки «Личный дневник» пройдет в Псковской областной библиотеке

30 сентября в 18:00 в Псковской областной библиотеке пройдет открытие новой художественной выставки «Личный дневник». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Автором выставки является молодая московская художница Вера Спасибкина. В 2014 году деятельница искусства стала стипендиатом Фонда Владимира Спивакова, а в 2015-м – представителем Российской Федерации на международном фестивале молодых художников в Японии.

Работы Веры Спасибкиной выставлялись в Гостином дворе и Московском Манеже. Ее живопись является личным дневником, где запись ведется не словами, а красками.

Многие работы оснащены QR-кодом, который позволит гостям выставки прослушать информацию от аудиогида. Вход свободный.