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Культура / Выставка

Открытие художественной выставки «Личный дневник» пройдет в Псковской областной библиотеке

28 сентября 2021 года, 14:38

30 сентября в 18:00 в Псковской областной библиотеке пройдет открытие новой художественной выставки «Личный дневник». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Открытие художественной выставки «Личный дневник» пройдет в Псковской областной библиотеке

Автором выставки является молодая московская художница Вера Спасибкина. В 2014 году деятельница искусства стала стипендиатом Фонда Владимира Спивакова, а в 2015-м – представителем Российской Федерации на международном фестивале молодых художников в Японии.

Работы Веры Спасибкиной выставлялись в Гостином дворе и Московском Манеже. Ее живопись является личным дневником, где запись ведется не словами, а красками.

Многие работы оснащены QR-кодом, который позволит гостям выставки прослушать информацию от аудиогида. Вход свободный.

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